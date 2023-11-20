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Байдены выразили соболезнования в связи с уходом Розалин Картер

Супруги Байден выразили соболезнования в связи с уходом Розалин Картер

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Global Look Press

Супруги Джилл и Джо Байден выразили соболезнования в связи с уходом жены самого долгоживущего президента США Джимми Картера Розалин Картер. Заявление президента США и его жены опубликовано на сайте Белого дома.

«Снова и снова, на протяжение более чем четырех десятилетий нашей дружбы — в период тяжелых [предвыборных] кампаний, через тьму глубокой и глубокой потери — мы всегда чувствовали надежду, тепло и оптимизм, которые излучала Розалин Картер. Она всегда будет в наших сердцах. От имени благодарной нации мы посылаем нашу любовь президенту Картеру, всей семье Картер и бесчисленным людям по всей нашей стране и миру, чья жизнь лучше, полнее и ярче благодаря жизни и наследию Розалин Картер», — говорится в заявлении Байденов.

Президент США и его супруга отметили при этом вклад Розалин Картер в повышение доступности психиатрической помощи в США. Бывшей первой леди США не стало 19 ноября. Ей было 96 лет.

До этого Байден на саммите G20 выразил соболезнования президенту Турции Реджеп Тайип Эрдогану из-за теракта в Стамбуле.

Ранее Байден признался, что приревновал президента Мексики к своей жене.

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