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Бывший морпех США заявил об уничтожении трех армий ВСУ в зоне спецоперации

Экс-морпех Берлетик: ВС РФ уничтожили три армии ВСУ в зоне спецоперации

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Станислав Красильников/РИА Новости

Бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что российские войска уничтожили три армии Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения СВО. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

«У них нет времени на подготовку войск для укомплектования этих бригад и этой техники, которую будет перебрасывать Запад, и это будет уже четвертая армия, которую коллективный Запад перебрасывает на Украину, причем все предыдущие были уже стерты с лица земли», — сказал Берлетик.

По словам экс-морпеха, ВСУ в ходе боев с российскими вооруженными силами потеряли три армии, причем последняя была ликвидирована в ходе контрнаступления.

Он выразил сомнения в необходимости собирать еще одни войска для продолжения конфликта с Россией, которая, по мнению Берлетика, становится сильнее в ходе противостояния на Украине.

До этого CNN со ссылкой на офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Костюка сообщал, что многие из иностранных наемников, приезжающих воевать на Украину, вскоре покидают страну, столкнувшись с ожесточенными боевыми действиями.

«Многие представляют нашу войну как перестрелку с врагом, но не осознают, сколько там артиллерии, и что сидишь целый день, каждый день под обстрелом и можешь вообще не увидеть противника», — заявил он.

В связи с этим многие иностранцы решают расторгнуть контракты, подчеркивает офицер ВСУ.

Ранее бывший морпех США оценил продолжительность правления Зеленского.

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