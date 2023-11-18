Стало известно, где пройдет саммит АТЭС в 2027 году

Вьетнам через четыре года примет у себя в гостях глав делегаций Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Страна выбрана председателем АТЭС в 2027 году, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление лидеров форума.

«Вьетнам в 2027 году <...> примет 33-й форум объединения», — отмечается в публикации.

В заявлении указывается, что в 2024 году председательствовать на саммите будет Перу, а годом позже — Южная Корея.

«Мы заявляем о поддержке экономик этих стран, которые продвигают жизненно важную работу АТЭС», — сказано в совместном заявлении

Согласно информации агентства, ранее Вьетнам уже два раза проводил у себя саммит АТЭС — в 2006 и 2017 годах.

Перед этим президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе финального заседания глав делегаций Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в шутку объявил о планах пролонгировать саммит еще на пять дней.

Ранее США отказались от политики в декларации АТЭС.