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В Баку заявили о вмешательстве ЕС в процесс реинтеграции армян Карабаха

Азербайджан обвинил ЕС во вмешательстве в процесс реинтеграции армян Карабаха

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Depositphotos

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде обвинил Евросоюз во вмешательстве в процесс реинтеграции армян Карабаха в азербайджанское общество. Об этом сообщает ТАСС.

«Расцениваем высказывания представителя ЕС об инициативе создания международного механизма по правам и безопасности армянских жителей Карабахского региона Азербайджана <…> как вмешательство в процесс реинтеграции в Азербайджане», — заявил Гаджизаде.

До этого представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил в интервью агентству Арменпресс, что Евросоюз требует, чтобы армяне Нагорного Карабаха имели гарантии безопасного возвращения. Он также озвучил требования международного доступа и международного присутствия в Нагорном Карабахе в рамках этих гарантий.

16 ноября Баку отказался от участия во встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне 20 ноября из-за односторонней позиции США.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.

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