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Эстония привезла к российской границе «зубы дракона»

Postimees: Эстония привезла противотанковые блоки на пограничный с РФ мост

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Граница Нарва-Ивангород/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Эстония привезла к российской границе в Нарве противотанковые заграждения «зубы дракона». Об этом сообщает портал Postimees.

Отмечается, что в ночь на 17 ноября на пограничном мосту в Нарве очевидцы заметили появление грузовика с пирамидальными бетонными блоками в кузове. В них опознали «зубы дракона» — фортификационные сооружения, предназначенные для блокирования проезда техники.

В комментарии для Postimees руководитель Нарвского погранпункта Марек Лийва пояснил, что бетонные блоки подготовлены на случай, если правительство Эстонии решит ограничить въезд в страну со стороны России, чтобы сдержать волну нелегальных мигрантов.

«Также, поскольку с 1 февраля мы ожидаем закрытие Ивангородского пограничного пункта на ремонт, эти бетонные блоки будут в период закрытия ограничивать передвижение автотранспорта на мосту», — сказал Лийва.

16 ноября глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что Россия нелегально пропускает мигрантов в его страну через свою западную границу. В качестве примера он привел недавний инцидент с попыткой въезда в Эстонию через Нарву восьми граждан Сомали без шенгенской визы и вида на жительство.

Ранее премьер Эстонии поделилась с пранкерами планами на украинское зерно.

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