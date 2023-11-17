Глава российского города объявил о своей отставке и сорвал овации

Мэр города Волоколамска в Подмосковье Михаил Сылка публично объявил о своей отставке, после чего его проводили аплодисментами. Видео с кадрами события Сылка разместил на своей странице во «ВКонтакте».

«Хотелось бы вам сказать за все то, что мы с вами проделали, огромное спасибо. Буду считать себя волоколамцем. До свидания!» — сказал Сылка во время своего выступления.

После этого в зале начинают ему аплодировать, а теперь уже бывший мэр покидает помещение, пожимая руки поднявшимся со своих мест присутствующим.

На своих страницах в соцсетях Сылка подвел итоги пребывания на посту главы Волоколамского городского округа. Он рассказал о появлении в городе новых школ и детского сада, а также о ремонте уже существующих, о строительстве спортивных объектов и больниц.

Михаил Сылка занимал должность мэра Волоколамска с 2018 года по решению районного совета депутатов. До этого, с 2015 по 2018 год, работал замминистра экологии и природопользования Московской области.

Ранее пост губернатора Вологодской области покинул Олег Кувшинников. Позднее его назначили сенатором от региона.