Зурабишвили обвинила экс-премьера Грузии в сомнении в «поражении России»

Избежавшая импичмента из-за несогласованных с кабмином визитов за рубеж президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила основателя правящей партии «Грузинская мечта» и бывшего премьер-министра республики Бидзину Иванишвили в сомнениях «в поражении России». Об этом сообщает газета «Взгляд».

Также Зурабишвили обвинила Иванишвили в том, что он «не сыграл положительную роль в процессе ускорения пути Грузии в Евросоюз, который начала Украина».

Депутат от «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа, комментируя заявления нынешнего грузинского лидера, предложил ей подать в отставку, поскольку она не смогла бы выиграть выборы в 2018 году без поддержки Иванишвили.

«Неадекватная, бессовестная президент вредит государству», — сказал парламентарий.

Грузинский парламент принял решение о лишении депутатских полномочий вице-спикера Давида Сергеенко. Причиной стало его неучастие в голосовании по импичменту Зурабишвили.

Голосование по импичменту президента Грузии прошло в республиканском парламенте 18 октября. Отстранение ее от должности поддержали 86 депутатов вместо необходимых 100. Зурабишвили обвиняли в том, что она отправилась в европейское турне без разрешения правительства.

Ранее в правящей партии Грузии решили не называть Зурабишвили президентом.