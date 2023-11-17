Госдума приняла закон о повышении пошлины на выдачу загранпаспорта

Госдума приняла закон, который в том числе предусматривает с 1 июля следующего года индексацию на 20% госпошлин за выдачу загранпаспорта, а также ряда других документов. Об этом сообщает РИА Новости.

Госпошлина за выдачу 10-летнего загранпаспорта нового поколения увеличится до 6 тысяч с 5 тысяч рублей, а для детей до 14 лет — до 3 тысяч с 2,5 тысяч рублей. Госпошлина за выдачу вида на жительство в РФ повысится до 6 тысяч с 5 тысяч рублей; разрешения на временное проживание – до 1,92 тысячи с 1,6 тысячи рублей, за прием в гражданство РФ и выход из него — до 4,2 тысячи с 3,5 тысячи рублей. Также повысятся пошлины на ряд других документов и разрешений.

Отмечается, что госпошлина за рассмотрение заявлений о заключении соглашений о ценообразовании снизится до 1 млн с 2 млн рублей.

В декабре вступает в силу новый закон, который ограничивает выезд за рубеж определенных групп граждан. С 11 декабря начинают действовать поправки к закону «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», которые уточняют основания для признания заграничного, дипломатического или служебного паспорта недействительным.

Ранее были названы самые частые нарушения в сфере трудовых отношений.