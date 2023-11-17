Песков заявил, что обвинения в адрес России за якобы «ядерную риторику» недопустимы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360» назвал обвинения о якобы готовности РФ развязать атомную войну абсолютно безумными.

По словам представителя Кремля, российская сторона все чаще и чаще слышит «такую безответственную ядерную риторику».

«Слышим безумные обвинения в том, что мы готовы, дескать, развязать ядерную войну. Я считаю это именно безумием, недопустимым», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия очень аккуратно относится к своему потенциалу.

«Как сильный человек очень ответственно относится к своей силе, так и любое мощное государство к своей мощи относится с большим вниманием и очень аккуратно, но даже такую риторику используют как инструмент в квазивойнах против нас», — добавил пресс-секретарь главы российского государства.

До этого первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон заявила, что власти США считают опасной риторику со стороны РФ о риске ядерного конфликта и призывают снижать ее накал.

Ранее заместитель главы МИД Японии Мори заявил об обеспокоенности ядерной риторикой России.