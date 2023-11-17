Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Песков заявил, что обвинения в адрес России за якобы «ядерную риторику» недопустимы

Песков назвал безумными обвинения в адрес России за якобы ядерную риторику

close
100%
Михаил Метцель/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360» назвал обвинения о якобы готовности РФ развязать атомную войну абсолютно безумными.

По словам представителя Кремля, российская сторона все чаще и чаще слышит «такую безответственную ядерную риторику».

«Слышим безумные обвинения в том, что мы готовы, дескать, развязать ядерную войну. Я считаю это именно безумием, недопустимым», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия очень аккуратно относится к своему потенциалу.

«Как сильный человек очень ответственно относится к своей силе, так и любое мощное государство к своей мощи относится с большим вниманием и очень аккуратно, но даже такую риторику используют как инструмент в квазивойнах против нас», — добавил пресс-секретарь главы российского государства.

До этого первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон заявила, что власти США считают опасной риторику со стороны РФ о риске ядерного конфликта и призывают снижать ее накал.

Ранее заместитель главы МИД Японии Мори заявил об обеспокоенности ядерной риторикой России.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий