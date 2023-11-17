Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вице-премьер РФ рассказал о контактах российской делегации на саммите АТЭС

Оверчук: делегация РФ на саммите АТЭС контактировала с рядом лидеров

close
100%
Li Jianguo/XinHua/Global Look Press

Вице-премьер Российской Федерации Алексей Оверчук заявил, что российская делегация на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) контактировала с рядом иностранных лидеров. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что российская делегация имела возможность «на ногах» пообщаться с рядом лидеров.

Оверчук добавил, что беседы прошли в нормальном, абсолютно позитивном и экономическом ключе.

По словам вице-премьера несколько лидеров на саммите АТЭС упоминали о ситуации на Украине, данная тема звучала в основном фоново.

До этого заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, который возглавляет делегацию России на встрече в Сан-Франциско, сообщил, что к российской делегации на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско относятся достойно.

Также он заявил, что у Российской Федерации не планируется двусторонних контактов с Соединенными Штатами на саммите АТЭС.

Ранее Захарова заявила об «ущербной» линии США в АТЭС.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий