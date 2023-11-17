Вице-премьер РФ рассказал о контактах российской делегации на саммите АТЭС

Вице-премьер Российской Федерации Алексей Оверчук заявил, что российская делегация на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) контактировала с рядом иностранных лидеров. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что российская делегация имела возможность «на ногах» пообщаться с рядом лидеров.

Оверчук добавил, что беседы прошли в нормальном, абсолютно позитивном и экономическом ключе.

По словам вице-премьера несколько лидеров на саммите АТЭС упоминали о ситуации на Украине, данная тема звучала в основном фоново.

До этого заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, который возглавляет делегацию России на встрече в Сан-Франциско, сообщил, что к российской делегации на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско относятся достойно.

Также он заявил, что у Российской Федерации не планируется двусторонних контактов с Соединенными Штатами на саммите АТЭС.

Ранее Захарова заявила об «ущербной» линии США в АТЭС.