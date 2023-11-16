США намекнули Зеленскому на прекращение поддержки

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники. По данным издания, в рамках переговоров обсуждались вопросы, связанные с американской помощью Киеву.

Как отмечает «Украинская правда», в рамках диалога Прицкер наводила Зеленского на мысль о риске прекращения поддержки Вашингтона в определенный момент времени. Источники издания утверждают, что спецпредставитель США рассуждала о необходимости шагов для поддержания устойчивости экономики Украины при подобном сценарии.

«Это так всех нормально напрягло <...> Она [Прицкер] имеет очень четкий бизнес-подход и хочет наоборот нам помочь: представим, что поддержки Запада нет, что нам и вам надо сделать сейчас, чтобы вы оставались устойчивыми и могли функционировать при любых условиях. Давайте искать такие решения, которые позволят вам оставаться успешными», — пояснил источник.

Помимо Зеленского, спецпредставитель США провела переговоры с целым рядом украинских чиновников. «Украинская правда» подчеркивает, что визит Прицкер в Киев оставил «тревожное послевкусие» у украинского руководства.

Ранее в США зафиксировали снижение поддержки Украины в обществе.