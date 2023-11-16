В Грузии назвали вероятного победителя следующих парламентских выборов

Большинство оппозиционных партий Грузии не сможет преодолеть барьер в 5% голосов на парламентских выборах 2024 года, считает глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе, передает «Sputnik.Грузия». По его словам, имеет шансы пройти в законодательный орган лишь основные оппоненты властей из «Единого национального движения».

«Национальное движение» набирает менее 20%, ни одна другая партия не может преодолеть 5-процентый барьер... Исходя из этого, мы уверены не только в том, что убедительно победим на этих выборах, но и в том, что количество наших мандатов качественно увеличится», — пояснил Кобахидзе.

Как отмечает «Sputnik.Грузия», оппозиционные партии Грузии требуют снижения проходного барьера на выборах 2024 года, чтобы повысить свои шансы на попадание в парламент. Агентство подчеркивает, что грузинские власти пока выступают против подобных послаблений.

Ранее в Грузии обвинили оппозицию в попытках задержать евроинтеграцию страны.