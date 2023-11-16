Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кулеба раскрыл детали визита Кэмерона на Украину

Кулеба обсудил с Кэмероном шаги по приближению «победы» Украины

close
100%
Global Look Press

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что посетил Одессу вместе со своим новым британским коллегой, экс-премьером королевства Дэвидом Кэмероном. В соцсети X (бывший Twitter) он отметил, что в рамках визита главы МИД Великобритании на украинскую территорию, обсудил с ним ряд вопросов, связанных с ситуацией на фронте.

«Благодарен моему коллеге за то, что он подчеркнул выдающиеся успехи Украины <...> и возобновлении работы зернового коридора. Сегодня мы обсудили следующие совместные шаги, чтобы приблизить победу Украины», — написал Кулеба.

Он добавил, что Кэмерон позитивно отзывался об усилиях украинской стороны по снятию морской блокады.

Новый глава МИД Великобритании приехал в Киев с необъявленным визитом 16 ноября. Помимо Кулебы, он встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе поездки Кэмерон, в частности, пообещал Киеву продолжение поддержки не только со стороны Лондона, но и всех западных государств.

Ранее в России сочли опасным назначение Кэмерона главой МИД Британии.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий