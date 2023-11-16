Кулеба раскрыл детали визита Кэмерона на Украину

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что посетил Одессу вместе со своим новым британским коллегой, экс-премьером королевства Дэвидом Кэмероном. В соцсети X (бывший Twitter) он отметил, что в рамках визита главы МИД Великобритании на украинскую территорию, обсудил с ним ряд вопросов, связанных с ситуацией на фронте.

«Благодарен моему коллеге за то, что он подчеркнул выдающиеся успехи Украины <...> и возобновлении работы зернового коридора. Сегодня мы обсудили следующие совместные шаги, чтобы приблизить победу Украины», — написал Кулеба.

Он добавил, что Кэмерон позитивно отзывался об усилиях украинской стороны по снятию морской блокады.

Новый глава МИД Великобритании приехал в Киев с необъявленным визитом 16 ноября. Помимо Кулебы, он встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе поездки Кэмерон, в частности, пообещал Киеву продолжение поддержки не только со стороны Лондона, но и всех западных государств.

Ранее в России сочли опасным назначение Кэмерона главой МИД Британии.