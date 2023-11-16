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В США констатировали снижение поддержки Украины

Fox News: американцев больше беспокоит война в Израиле, чем конфликт на Украине

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Kevin Lamarque/Reuters

В США снижается количество сторонников продолжения поддержки Украины, передает Fox News. Согласно опросу телеканала, в пользу финансовой помощи Киеву выступает 54% американцев, что на 9% меньше, чем в январе 2023 года.

«Сдвиг в сторону понижения поддержки исходит в основном от республиканцев: только 35% выступают за продолжение помощи Украине по сравнению с 51% в январе. Демократы по-прежнему активно поддерживают помощь раздираемой войной стране (76% против 79% в январе)», — говорится в сообщении.

Как отмечает Fox News, против продолжения финансирования Украины выступает 43% респондентов, что на 9% больше, чем в начале 2023 года. Телеканал подчеркивает, что американцев больше беспокоит война между Израилем и ХАМАС на Ближнем Востоке.

«67% американских избирателей по-прежнему крайне или очень обеспокоены конфликтом на Украине. Это на 1% меньше, чем в январе и на 15% ниже показателей марта 2022 года. При этом три четверти (74%) респондентов обеспокоены войной между Израилем и ХАМАС», — подчеркивается в тексте.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

Ранее в конгрессе призвали администрацию США перестать выделять деньги Украине

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