На Украине заочно предъявили обвинения министру энергетики России

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила главе Минэнерго России Николаю Шульгинову обвинения по двум статьям. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В заявлении СБУ говорится, что спецслужба «собрала доказательную базу на подсанкционного» Шульгинова. Служба безопасности Украины инкриминирует министру «посягательство на территориальную целостность» из-за присоединения к энергосистеме РФ энергообъектов в новых регионах России.

Как утверждают в ведомстве, Шульгинов в июле 2022 года анонсировал присоединение энергосистемы Крыма к электростанциям в Херсонской области. По информации СБУ, против министра возбуждено дело по статьям «посягательство на территориальную целостность Украины» и «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины».

Ранее Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения восьми россиянам, в том числе министру транспорта Крыма и мэру Северодонецка за государственную измену и сотрудничество с Российской Федерацией.

До этого СБУ заочно предъявила обвинение командующему Черноморским флотом России вице-адмиралу Виктору Соколову «в нарушении законов и обычаев войны».

Ранее Служба безопасности Украины предъявила актеру Владимиру Машкову обвинения по трем статьям.