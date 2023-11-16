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На Украине заочно предъявили обвинения министру энергетики России

СБУ заочно предъявила обвинения главе Минэнерго РФ Шульгинову по двум статьям

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Павел Быркин/РИА «Новости»

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила главе Минэнерго России Николаю Шульгинову обвинения по двум статьям. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В заявлении СБУ говорится, что спецслужба «собрала доказательную базу на подсанкционного» Шульгинова. Служба безопасности Украины инкриминирует министру «посягательство на территориальную целостность» из-за присоединения к энергосистеме РФ энергообъектов в новых регионах России.

Как утверждают в ведомстве, Шульгинов в июле 2022 года анонсировал присоединение энергосистемы Крыма к электростанциям в Херсонской области. По информации СБУ, против министра возбуждено дело по статьям «посягательство на территориальную целостность Украины» и «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины».

Ранее Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения восьми россиянам, в том числе министру транспорта Крыма и мэру Северодонецка за государственную измену и сотрудничество с Российской Федерацией.

До этого СБУ заочно предъявила обвинение командующему Черноморским флотом России вице-адмиралу Виктору Соколову «в нарушении законов и обычаев войны».

Ранее Служба безопасности Украины предъявила актеру Владимиру Машкову обвинения по трем статьям.

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