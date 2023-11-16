Начальник штаба ОДКБ сообщил о предложениях Еревану в прошлом году

Армении со стороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в прошлом году были предложены меры по стабилизации обстановки в регионе. Об этом заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, его слова приводит РИА Новости.

«Что касается кавказского региона — были предложены меры еще в прошлом году», — сказал он.

По его словам, делегация ОДКБ и секретариата работали в Армении, после чего были сделаны соответствующие доклады и подготовлены проекты документов.

«По ряду различных причин, обсуждение идет до настоящего времени», — заявил он.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не собирается заявлять об изменении своей политики и не решил покинуть Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, Ереван принял решение не присутствовать на мероприятиях ОДКБ «по разным причинам».

14 ноября в пресс-службе премьер-министра Армении сообщили, что Пашинян предупредил президента Белоруссии Александра Лукашенко, что не приедет на саммит ОДКБ.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.