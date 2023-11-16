Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Начальник штаба ОДКБ сообщил о предложениях Еревану в прошлом году

Сидоров: Еревану предлагали меры стабилизации обстановки в регионе в 2022 году

close
100%
Sergei Grits/AP

Армении со стороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в прошлом году были предложены меры по стабилизации обстановки в регионе. Об этом заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, его слова приводит РИА Новости.

«Что касается кавказского региона — были предложены меры еще в прошлом году», — сказал он.

По его словам, делегация ОДКБ и секретариата работали в Армении, после чего были сделаны соответствующие доклады и подготовлены проекты документов.

«По ряду различных причин, обсуждение идет до настоящего времени», — заявил он.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не собирается заявлять об изменении своей политики и не решил покинуть Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, Ереван принял решение не присутствовать на мероприятиях ОДКБ «по разным причинам».

14 ноября в пресс-службе премьер-министра Армении сообщили, что Пашинян предупредил президента Белоруссии Александра Лукашенко, что не приедет на саммит ОДКБ.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.

Все новости на тему:
Война в Карабахе
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий