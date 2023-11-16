Внук Шарля де Голля планирует получить гражданство РФ

Внук основателя Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что рассматривает возможность получения гражданства России. Его словам передает ТАСС.

О своем намерении де Голль сказал на полях Форума объединенных культур, который 16–18 ноября проходит в Санкт-Петербурге.

«Для меня было бы честью получить российское гражданство», — сказал внук французского генерала, отвечая на соответствующий вопрос.

В январе Пьер де Голль заявлял, что позиция Франции относительно российских СМИ противоречит основам демократии. Он отмечал, что республика является демократическим государством, поэтому все взгляды в стране должны выражаться свободно, несмотря на их смысл.

В сентябре этого года стало известно, что де Голль подписал обращение Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в защиту российских граждан, которым грозит выселение из Латвии из-за провала языкового экзамена.

Ранее внук де Голля заявил, что позиция Франции по RT France противоречит демократии.