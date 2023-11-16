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Внук Шарля де Голля планирует получить гражданство РФ

Внук Шарля де Голля Пьер заявил о намерении получить гражданство России

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Alexander Zemlianichenko/AP

Внук основателя Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что рассматривает возможность получения гражданства России. Его словам передает ТАСС.

О своем намерении де Голль сказал на полях Форума объединенных культур, который 16–18 ноября проходит в Санкт-Петербурге.

«Для меня было бы честью получить российское гражданство», — сказал внук французского генерала, отвечая на соответствующий вопрос.

В январе Пьер де Голль заявлял, что позиция Франции относительно российских СМИ противоречит основам демократии. Он отмечал, что республика является демократическим государством, поэтому все взгляды в стране должны выражаться свободно, несмотря на их смысл.

В сентябре этого года стало известно, что де Голль подписал обращение Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в защиту российских граждан, которым грозит выселение из Латвии из-за провала языкового экзамена.

Ранее внук де Голля заявил, что позиция Франции по RT France противоречит демократии.

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