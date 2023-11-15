ООН призвали принять срочные шаги для помощи Газе

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян выступил за активизацию усилий по линии ООН для поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, передает Al Jazeera. На встрече с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом он отметил, что регион практически не получает необходимой поддержки.

«Объем гуманитарной помощи, направляемой в Газу, очень мал и почти равен нулю, и Организации Объединенных Наций необходимо предпринять немедленные и серьезные действия в этом отношении <...> [призываю к] решительному и срочному вмешательству ООН для устранения блокады на пограничном переходе Рафах и доставки гуманитарной помощи в Газу», — отметил Абдоллахиян.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в США назвали ХАМАС злом в чистом виде.