В ХАМАС согласились освободить заложников в обмен на прекращение огня

Палестинской радикальное движение ХАМАС в целом согласилось на освобождение около 50 заложников в секторе Газа в обмен на трехдневное прекращение огня в регионе. Об этом сообщает Reuters.

До этого стало известно, что родственники израильских заложников, похищенных 7 октября боевиками ХАМАС, вместе с волонтерами и активистами начали пятидневный марш из Тель-Авива в Иерусалим, требуя у правительства ускорить их освобождение. Акция началась днем 14 ноября в Тель-Авиве на площади рядом с комплексом правительственных зданий.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС.

Ранее в США назвали ХАМАС злом в чистом виде.