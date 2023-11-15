Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ХАМАС согласились освободить заложников в обмен на прекращение огня

ХАМАС согласился отпустить 50 заложников в обмен на трехдневное перемирие

close
100%
Yousef Masoud/AP

Палестинской радикальное движение ХАМАС в целом согласилось на освобождение около 50 заложников в секторе Газа в обмен на трехдневное прекращение огня в регионе. Об этом сообщает Reuters.

До этого стало известно, что родственники израильских заложников, похищенных 7 октября боевиками ХАМАС, вместе с волонтерами и активистами начали пятидневный марш из Тель-Авива в Иерусалим, требуя у правительства ускорить их освобождение. Акция началась днем 14 ноября в Тель-Авиве на площади рядом с комплексом правительственных зданий.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС.

Ранее в США назвали ХАМАС злом в чистом виде.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий