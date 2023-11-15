Если Украина откажется от планов по вступлению в НАТО и примет предложение России о демилитаризации, то сможет сохранить свои текущие территории. Об этом пишет издание Asia Times.

По мнению автора статьи, сейчас Украина «разваливается» на глазах из-за больших потерь в ходе конфликта, поэтому ей необходимо найти способ заключить сделку с Россией. В противном случае, считает журналист Стивен Брайен, украинским властям придется столкнуться с восстанием.

Также в публикации отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский совершил ряд критических ошибок, в частности, приняв решение атаковать российские территории. Чтобы провести мирные переговоры с Москвой, Киеву придется пойти на демилитаризацию, написал Брайен.

Накануне бывший командир украинского батальона «Торнадо» Руслан Онищенко заявлял, что Запад может силой заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.