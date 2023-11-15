Бывший командир украинского батальона «Торнадо» Руслан Онищенко считает, что Украина может столкнуться с потерей еще нескольких областей в ходе конфликта с Россией.

«Я думаю, еще будут несколько мощных боев, будут забираться еще некоторые области», — сказал он в интервью блогеру Владимиру Паньчаку на YouTube.

По мнению Онищенко, во всяком случае, у России есть планы по присоединению к своим территориям других областей Украины. Он считает, что это может произойти, учитывая то, что сейчас происходит в республике.

Эксперт также добавил, что «кулаками» Россию одолеть невозможно, поскольку у нее много ресурсов.

Накануне Онищенко заявлял, что Запад может силой заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией.

По его словам, все на Украине уже осознали, что помощь Запада постепенно угасает. И это значит, что «хозяева» этой страны заставят президента Владимира Зеленского согласиться на переговоры.

До этого бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) заявлял о конфликте между Зеленским и украинскими вооруженными силами.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.