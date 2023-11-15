Украинцы боятся, что бывший президент США Дональд Трамп одержит победу на выборах на пост государства в 2024 году. Об этом заявил корреспондент шведского телеканала SVT Бенгт Нурборг.

«Люди боятся, что в Белый дом вернется Трамп», — сказал он в эфире телеканала.

Журналист также указал, что у украинцев, с которыми он общался, растет усталость от конфликта с Россией.

«Назревает всеобщее разочарование, причем не только на Западе, что хваленое контрнаступление, объявленное весной, но начавшееся лишь летом, не принесло тех результатов, которых многие так ждали», — добавил он.

Ранее экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен говорил, что страны Запада могут сместить президента Украины Владимира Зеленского с поста в связи с провалами Вооруженных сил страны и неспособности победить в конфликте с РФ.

До этого колумнист газеты Washington Post Дэвид Игнатиус заявил в своей статье, что на Украине начала проявляться усталость от конфликта с РФ.

Он отметил, что сейчас украинцы гораздо охотнее говорят о завершении конфликта с Россией.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.