Боррель призвал не спекулировать на возможном урезании помощи США Украине

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что не знает, что случится, если США сократят военную помощь Украине в следующем году. Об этом сообщает ТАСС.

»Совет ЕС — это не ток-шоу, а я не астролог, я не знаю, что случится в США в следующем году. Мы должны действовать более серьезно, чем обсуждать подобные спекуляции», — сказал он.

Боррель подчеркнул, что занят текущими делами и не готов тратить время на спекуляции.

Также он заявил, что у Евросоюза нет своего склада боеприпасов, поэтому поставить снаряды Украине должны страны объединения.

Кроме того, Боррель заявил, что ЕС не отказывается от намерений поставить Украине 1 млн снарядов до марта 2024 года, хотя за период с февраля 2023 года эта задача выполнена только на 30%. Боррель подчеркнул, что уже были сделаны заказы на 180 тыс. снарядов, но ЕС экспортирует много оружия, необходимо перенаправлять его Украине.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.