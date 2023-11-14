Опрос: правящую партию Грузии выбирают 55% граждан

Правящая партия «Грузинская мечта» получила бы 55% голосов, если бы выборы в парламент республики прошли сейчас. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на данные опроса, проведенного Международным исследовательским центром общественного мнения и изучения бизнеса GORBI.

Отмечается, что в исследовании участвовали 2024 респондента. Вероятность ошибки оценивается в 2,2%. Что касается остальных партий, пятипроцентный барьер, согласно опросу, сможет преодолеть только «Единое национальное движение» (20%).

При этом оппозиционеры уже назвали эти данные неверными. По их словам, рейтинг правящей партии равняется 37%, а «националов» — 21%.

До этого вице-спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе обвинил радикальную оппозицию страны в попытках навредить репутации государства за рубежом и «задержать его европейские успехи». Он также подчеркнул, что если бы у Грузии была «более ответственная, более ориентированная на национальные интересы оппозиция», то Тбилиси быстрее бы добился результатов на пути евроинтеграции.

Премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили при этом заявил, что Грузии нужно будет проделать много работы в ближайшие годы, чтобы добиться окончательной цели и стать полноправным членом Евросоюза.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в ЕС при соблюдении условий.