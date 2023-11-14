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Политолог: протесты на Украине подогреваются Западом

Политолог Перла: протесты на Украине выгодны западным институтам

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Thomas Peter/Reuters

Протесты родственников военнослужащих Вооруженных сил Украины с требованием вернуть домой тех, кто уже 18 месяцев находится на передовой, выгодны Западу. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политический обозреватель Андрей Перла. По его мнению, США пытаются создать условия для переговоров России и Украины с территориальными уступками в пользу Москвы.

«У меня есть подозрение, что гражданские волнения на Украине подогреваются теми же самыми западными институтами, которые еще совсем недавно работали на сплочение и мобилизацию этой страны против России. Ветер переменился, и теперь пропаганда занимается тем, чтобы создать условия для прекращения огня и перемирия», — отметил политолог.

Он добавил, что Украина теперь нужна Западу дестабилизированной и слабой, чтобы развести руками и признать, что задуманное не удалось осуществить, причем по вине самих украинцев.

Сообщалось, что в ноябре акции протеста прошли во Львове, Одессе, Житомире, Хмельницком и Кривом Роге, в них приняли участие несколько десятков человек. Митингующие принесли плакаты с требованием демобилизовать тех, кто находится на передовой с февраля 2022 года.

Политолог Владимир Скачко до этого говорил, что успехи Вооруженных сил России на фронте могут дать мощный импульс для образования на Украине антивоенного движения.

Ранее на Украине допустили демобилизацию.

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