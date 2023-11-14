В США заявили о неспособности США повлиять на Израиль

Администрация президента США Джо Байдена неспособна повлиять на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в решении палестино-израильского конфликта, так как сам Белый дом не может справиться с воцарившимся в нем хаосом. Об этом заявил американский публицист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на своем сайте.

Журналист ссылается на американских чиновников. По его словам, государственный секретарь США Энтони Блинкен, по всей видимости, был в состоянии постоянного недоумения, поскольку израильский премьер продолжал делать в секторе Газа то, что хотел.

Один из источников рассказал Хершу, что Вашингтон столкнулся с вакуумом власти, «никто не правит балом». А причина неспособности США повлиять на Израиль, по словам чиновника, состоит в том, что внутри американского госаппарата творится полный хаос.

Также собеседник Херша заявил, что пока Соединенные Штаты продолжают ежедневно оснащать Израиль тысячами бомб, в Белом доме пытаются делать все, чтобы Байден победил на предстоящих выборах.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.