Замминистра культуры Италии назвал насилием попытки запретить культурные связи с Россией

Заместитель министра культуры Италии, известный арт-критик Витторио Згарби назвал актом насилия попытки запретить культурные связи с Россией и препятствовать выступлениям российских деятелей искусства на Западе, сообщает РИА Новости.

Згарби особо подчеркнул, что можно выступать против политики российского правительства, но нельзя запрещать Достоевского или Рахманинова. Попытки запретить отношения в области культуры, цензурировать концерты, не давать певцам петь, а танцорам танцевать являются актом насилия.

Заместитель министра культуры отметил что это касается и спортсменов, которым не дают участвовать в Олимпийских играх .

Згарби назвал безумной идею отмены культуры. Он уверен, что культура является противоположностью войны и, поэтому ее следует поощрять. Згарби также считает абсурдной ситуацию, когда предлагается давать возможность гастролировать на Западе только тем российским артистам, которые выступают против политики своего правительства.

РИА Новости отметило, что Витторио Згарби стал единственным представителем итальянских властей, который в понедельник посетил концерт известной пианистки украинского происхождения Валентины Лисицы, состоявшийся в резиденции российского посольства в Риме.

Ранее сообщалось, что во время передачи итальянского телевидения спор между независимым журналистом Джампьеро Мугини и арт-критиком Витторио Згарби на тему запрета деятелям искусства из РФ выступать на итальянских площадках перерос в потасовку.

Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм».