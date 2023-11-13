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Политик из ФРГ заявила, что НАТО не способствует решению конфликтов

Политик из ФРГ Вагенкнехт: НАТО не способствует решению конфликтов

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Global Look Press

Германский политик Сара Вагенкнехт заявила, что НАТО не способствует разрешению конфликтов. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, НАТО при поддержке США вносит свой вклад в глобальные конфликты и кризисы.

«Вместо этого нам нужен оборонительный альянс, который стремится к разоружению и уравниванию интересов, а не к наращиванию вооружений и эскалации конфликтов. Нам нужен оборонительный союз на равных условиях, а не наивная лояльность европейцев Соединенным Штатам», — поделилась Вагенкнехт.

Отмечается, что женщина недавно покинула Левую партию Германии и высказалась в поддержку многополярного мира.

До этого экономист, специалист по теории власти Михаил Хазин в эфире Tsargrad.tv рассказал, какое положение на международной арене займет Россия после установления нового миропорядка.

По его мнению, Россия возглавит евразийскую зону, в которую войдут многие экс-республики СССР и другие ближайшие соседи.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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