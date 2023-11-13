Министр обороны ФРГ анонсировал «сильный сигнал» для Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал «сильный сигнал для Украины, что мы ее не подведем», имея ввиду запланированное увеличение военной помощи Киеву до €8 млрд. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала ARD.

«Мы не хотим оказаться в следующем году в ситуации, когда нам придется выдвигать дополнительные требования, когда это будет важно», — сказал Писториус.

Он отметил, что увеличение помощи важно «особенно сейчас, когда Украина продолжает свою борьбу, и в то же время часть внимания общественности по всему миру больше сосредоточена на Израиле».

До этого Bild со ссылкой на министерство обороны ФРГ сообщал, что правящая коалиция Германии собирается увеличить помощь Украине на следующий год с четырех до восьми миллиардов евро.

«Германия удваивает военную помощь Украине на следующий год. Вместо четырех миллиардов евро теперь восемь миллиардов евро», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны ФРГ прокомментировали последствия прекращения поддержки Киева.