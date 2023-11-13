Украине пообещали больше поддержки со стороны ЕС

Европа не будет сокращать поддержку Украины и, напротив, планирует ее расширение. Об этом рассказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок, сообщает ТАСС.

«Мы не только продолжим оказывать нашу поддержку Украине, но и продолжим ее расширять и повышать», — сказала Бербок по прибытии на встречу с коллегами по ЕС в Брюсселе.

Иных подробностей, включая цифры, не приводится.

11 ноября стало известно, что правящая коалиция Германии собирается увеличить помощь Украине на следующий год с четырех до восьми миллиардов евро.

При этом в Европейском союзе в целом выступили против выделения Украине €20 млрд на военные нужды.

До этого вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляла, что задержки с одобрением Евросоюзом программы помощи Украине могут ударить по макроэкономической стабильности страны. По ее мнению, Киеву необходимо понимать, чего ждать в январе 2024 года — будут ли у Украины средства, каким образом страна будет работать и производить необходимые выплаты.

Ранее в Минобороны ФРГ прокомментировали последствия прекращения поддержки Киева.