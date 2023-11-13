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Украине пообещали больше поддержки со стороны ЕС

Бербок заявила о расширении поддержки Украины со стороны ЕС

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Annegret Hilse/AP

Европа не будет сокращать поддержку Украины и, напротив, планирует ее расширение. Об этом рассказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок, сообщает ТАСС.

«Мы не только продолжим оказывать нашу поддержку Украине, но и продолжим ее расширять и повышать», — сказала Бербок по прибытии на встречу с коллегами по ЕС в Брюсселе.

Иных подробностей, включая цифры, не приводится.

11 ноября стало известно, что правящая коалиция Германии собирается увеличить помощь Украине на следующий год с четырех до восьми миллиардов евро.

При этом в Европейском союзе в целом выступили против выделения Украине €20 млрд на военные нужды.

До этого вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляла, что задержки с одобрением Евросоюзом программы помощи Украине могут ударить по макроэкономической стабильности страны. По ее мнению, Киеву необходимо понимать, чего ждать в январе 2024 года — будут ли у Украины средства, каким образом страна будет работать и производить необходимые выплаты.

Ранее в Минобороны ФРГ прокомментировали последствия прекращения поддержки Киева.

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