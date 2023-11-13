Южная Корея продолжит помогать Украине по просьбе США

Власти Южной Кореи приняли решение продолжить оказывать поддержку Украине по просьбе США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу южнокорейского минобороны Сина Вон Сика.

«Правительство Республики Корея оказывало помощь Украине, в том числе гуманитарную. США попросили, чтобы Южная Корея оказала дополнительную помощь Украине. На это я ответил, что Республика Корея продолжит оказывать помощь и поддержку», — заявил министр на брифинге по итогам встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Так чиновник ответил на вопрос о том, просили ли Штаты Сеул начать поставлять на Украину оружие или боеприпасы.

До этого Ллойд Остин на той же конференции прокомментировал совместные учения Республики Корея и США. Он заявил, что тренировки войск направлены на повышение боеготовности солдат, которые благодаря этому способны «вступить в бой хоть сегодня вечером при необходимости».

Ранее Южная Корея, США и Япония договорились сотрудничать по вопросу кибербезопасности.