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В Грузию не пустили британского политконсультанта, которого ждали оппозиционеры

В Грузию не пустили консультанта из Британии Маллета для помощи оппозиции

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Грузинские пограничники не пустили в страну британского политического консультанта Бена Маллета, которого ждали члены оппозиционной партии «Единое национальное движение». Об этом сообщил председатель политсилы Леван Хабеишвили, передает РИА Новости.

Маллет консультирует проведение политических кампаний, имеет обширный опыт консультирования политиков, правительств и компаний. В частности, он был консультантом бывших премьер-министров Великобритании Дэвида Кэмерона (2010—2016 гг.) и Бориса Джонсона (2019—2022 гг.).

Хабеишвили подчеркнул, что партия ждет объяснений от официальный властей, почему Маллет не был пропущен в Грузию на прошлой неделе.

Политик заявил, что британский специалист должен был помочь «Единому национальному движению» одержать победу над действующим «пророссийским правительством» Грузии.

Хабеишвили добавил, что партия продолжит приглашать других иностранных консультантов для подготовки к парламентским выборам 2024 года.

Ранее в Евросоюзе рассказали о тратах на укрепление обороноспособности Грузии.

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