Полянский заявил о разногласиях США и их союзников по конфликту на Ближнем Востоке

Союзники США в ситуации с новым витком конфликта на Ближнем Востоке не хотят ставить Соединенные Штаты в неловкое положение, поэтому не демонстрируют разногласия, хотя они имеются. Об этом РИА Новости заявил первый зампостпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский.

«Западные союзники не хотят ставить США в неловкое положение, не хотят демонстрировать разногласия», – сказал он.

По словам Полянского, это было ясно после вето Соединенных Штатов на бразильский проект резолюции по Газе.

Это голосование, отметил он, продемонстрировало и разногласия между США и другими странами Запада, оставив Вашингтон в изоляции.

«Похоже, что Совет Безопасности парализован из-за позиции США», – подытожил первый зампостпреда РФ при ООН.

До президент Франции Эммануэль Макрон осудил удары Израиля по сектору Газа. По словам французского лидера, израильские удары по Газе не имеют оправдания. Макрон подчеркивал, что действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не являются легитимными.

Ранее в США выступили против прекращения огня в секторе Газа.