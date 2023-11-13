Американский сенатор неожиданно вышел из предвыборной гонки

Сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт заявил, что решил приостановить свою президентскую кампанию, он не планирует поддерживать другого кандидата на выдвижение от Республиканской партии. Об этом он сообщил телеканалу Fox News.

«Я думаю, что избиратели, которые являются самыми замечательными людьми на планете, ясно дали мне понять: «Не сейчас, Тим», — сказал Скотт.

О своем решении сенатор объявил в ​​программе Fox News «Воскресный вечер в Америке» с Треем Гауди. Как отмечает телеканал, эта новость стала неожиданностью для некоторых сотрудников аппарата сенатора. Несколько помощников предвыборного штаба заявили Fox News, что их не предупреждали о решении Скотта перед его выступлением в прямом эфире.

Скотт, как пишет телеканал, — восходящая звезда Республиканской партии и единственный чернокожий республиканец в сенате. Он начал свою президентскую кампанию в мае и неоднократно демонстрировал свое «оптимистическое, позитивное послание, основанное на консерватизме».

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