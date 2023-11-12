Офис Зеленского пытается организовать переговоры с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский пытается дозвониться до бывшего президента США Дональда Трампа для проведения переговоров. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что сейчас Трамп фактически контролирует палату представителей конгресса США через республиканское большинство. Именно палата представителей блокирует выделение средств Украине.

«На Банковой это понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского», — говорится в публикации.

До этого генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко в эфире украинского «Пятого канала» заявлял о желании, чтобы главком армии страны Валерий Залужный выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины.

В Госдуме РФ уже выразили готовность к диалогу с главнокомандующим ВСУ. Тему выдвижения Залужного на выборах стали активно обсуждать в СМИ на фоне слухов о конфликте главнокомандующего с президентом Украины.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.