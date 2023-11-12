Депутат Госдумы заявил, что РФ готова к диалогу с Залужным

Россия готова вести диалог с главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Об этом Lenta.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Парламентарий предполагает, что Залужный может прийти к власти на Украине, если США захотят сменить нынешнего президента Владимира Зеленского. Однако команда украинского лидера будет всячески этому сопротивляться, поскольку понимает, чем это грозит, уверен Чепа.

«Мы знаем, что коррупция там огромная. А в такой ситуации значительно проще прятать концы в воду. Поэтому, если американцы примут сторону Залужного, то Зеленскому я не завидую», — сказал депутат Госдумы.

По его словам, Зеленский станет «козлом отпущения», если вместо него к власти придет Залужный.

12 ноября сообщалось, что генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева, высказался в поддержку выдвижения главкома украинских войск Валерия Залужного в президенты.

Американский эксперт, бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон считает, что британские спецслужбы выбрали Залужного в качестве замены Заленского. По словам эксперта, зарубежным спецслужбам дали разрешение на то, чтобы найти замену украинскому президенту, так как конфликт с Россией оказался провалом, а Зеленский не идет на переговоры с Кремлем.

Ранее глава офиса Зеленского заявил, что не слышал о планах по замене главкома ВСУ.