Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Депутат Госдумы заявил, что РФ готова к диалогу с Залужным

Депутат Чепа заявил о готовности РФ вести диалог с главкомом ВСУ Залужным

close
100%
Пресс-служба президента Украины/Reuters

Россия готова вести диалог с главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Об этом Lenta.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Парламентарий предполагает, что Залужный может прийти к власти на Украине, если США захотят сменить нынешнего президента Владимира Зеленского. Однако команда украинского лидера будет всячески этому сопротивляться, поскольку понимает, чем это грозит, уверен Чепа.

«Мы знаем, что коррупция там огромная. А в такой ситуации значительно проще прятать концы в воду. Поэтому, если американцы примут сторону Залужного, то Зеленскому я не завидую», — сказал депутат Госдумы.
По его словам, Зеленский станет «козлом отпущения», если вместо него к власти придет Залужный.

12 ноября сообщалось, что генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева, высказался в поддержку выдвижения главкома украинских войск Валерия Залужного в президенты.

Американский эксперт, бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон считает, что британские спецслужбы выбрали Залужного в качестве замены Заленского. По словам эксперта, зарубежным спецслужбам дали разрешение на то, чтобы найти замену украинскому президенту, так как конфликт с Россией оказался провалом, а Зеленский не идет на переговоры с Кремлем.

Ранее глава офиса Зеленского заявил, что не слышал о планах по замене главкома ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий