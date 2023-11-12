Стало известно, чего больше всего боятся немцы из-за войны на Ближнем Востоке

Большинство жителей Германии опасаются серьезных последствий войны на Ближнем Востоке для страны, пишет Die Welt. По опросу YouGov, 59% немцев допускают возможность террористических атак в ФРГ из-за обострения палестино-израильского конфликта.

Согласно исследованию, только 27% респондентов не опасаются терактов в Германии из-за ситуации на Ближнем Востоке. Помимо террористической угрозы, немцы переживают из-за риска увеличения количества мигрантов в стране, роста антисемитизма, ухудшения отношений с исламскими странами, увеличения цен на энергоносители и усиления враждебности к мусульманам.

Что касается политики Германии по палестино-израильскому конфликту, то 39% считают ее сбалансированной. Еще 32% недовольны сильным уклоном Берлина в пользу Израиля и лишь 7% критикуют «тесные связи» с палестинцами.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в ЮАР потребовали ареста Нетаньяху за операцию в Газе.