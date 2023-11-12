Эрдоган назвал ООН неработоспособной организацией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал ООН и заявил, что международной организации необходима реформа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я всегда говорил и буду говорить о том, что мировая система несправедлива… В новом мировом порядке не может существовать структура, которая не обновляется и не обновляет себя», — заявил он.

По его словам, система постоянного членства и право вето в международной организации должны быть пересмотрены. Будущее мира не могут отдавать «на милость пяти стран, обладающих правом вето».

В начале ноября заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов выразил мнение о дисбалансе в ООН в пользу западных стран, особенно США и их союзников. Он отметил, что это приводит к использованию ооновских структур для служения интересам западных стран. Венедиктов также предупредил, что, если ситуация не изменится, ООН может пострадать так же, как и Лига наций, которая прекратила свое существование в 1946 году.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.