Латвия призвала ЕС и НАТО «не подвести» Украину

Евросоюз и Североатлантический альянс не могут подвести Украину, считает президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. В интервью Associated Press он отметил, что это якобы нужно для безопасности европейского региона.

«Нам будет гораздо легче сохранить мир в Европе, если Украина добьется успеха, чем если мы подведем Украину или, если уж на то пошло, позволим ситуации на Ближнем Востоке выйти из-под контроля», — отметил Ринкевичс.

Он добавил, что западные государства должны предоставить Украине все вооружения, о которых она просит. Ринкевичс подчеркнул, что стоит готовиться к затяжному конфликту.

«Если мы остановим Россию на Украине, тогда Россия не сможет бросить вызов другим странам», — заключил Ринкевичс.

Ранее в Киеве ответили на призыв к переговорам с Россией.