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Сообщество арабских государств назвало причину возможной эскалации в регионе

Генсек ЛАГ: притеснения палестинцев в Газе увеличивают вероятность эскалации

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Amir Cohen/Reuters

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт, выступая на саммите арабских и исламских государств в Саудовской Аравии, заявил, что агрессия против палестинского народа со стороны Израиля и притеснения в секторе Газа значительно увеличивают вероятность повышения напряженности во всем Ближневосточном регионе, передает ТАСС.

«Продолжающееся притеснение палестинцев в Газе увеличивает вероятность эскалации во всем Ближневосточном регионе», — сказал он.

Также генсек ЛАГ заявил, что Израиль в секторе Газа реализует политику выжженной земли. Он добавил, что таким образом израильская сторона совершает военные преступления в Газе.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее сообщалось, что Западным Берегом Иордана будет ведать ультраправый еврейский ортодокс.

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