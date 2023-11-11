Сообщество арабских государств назвало причину возможной эскалации в регионе

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт, выступая на саммите арабских и исламских государств в Саудовской Аравии, заявил, что агрессия против палестинского народа со стороны Израиля и притеснения в секторе Газа значительно увеличивают вероятность повышения напряженности во всем Ближневосточном регионе, передает ТАСС.

«Продолжающееся притеснение палестинцев в Газе увеличивает вероятность эскалации во всем Ближневосточном регионе», — сказал он.

Также генсек ЛАГ заявил, что Израиль в секторе Газа реализует политику выжженной земли. Он добавил, что таким образом израильская сторона совершает военные преступления в Газе.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее сообщалось, что Западным Берегом Иордана будет ведать ультраправый еврейский ортодокс.