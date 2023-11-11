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Захарова раскритиковала обвинения России в торговле оружием с КНДР

Захарова: Запад обвиняет РФ в военном сотрудничестве с КНДР без доказательств

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «бездоказательными» обвинения Запада в том, что Россия якобы осуществляет военно-техническое сотрудничество с КНДР. Заявление Захаровой размещено на сайте МИД.

По словам Захаровой, западные обвинения сформулированы в духе «highly likely» (дословно «очень вероятно»).

«Россия ответственно выполняет свои международные обязательства, включая резолюции Совета Безопасности. И это не мешает нам развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества с соседями, в том числе КНДР, имеющие давние исторические корни», — подчеркнула она.

До этого председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо заявил, что РФ и КНДР как у суверенных государств есть право торговать любыми товарами.

В 2009 году Совбез ООН запретил поставки оружия Северной Корее. В 2017 году Совет Безопасности ООН принял резолюции о запрете на работу граждан КНДР за рубежом, а также запрете на импорт северокорейского угля, железа, свинца и морепродуктов, а также на экспорт в КНДР нефти и нефтепродуктов из государств — членов ООН.

Ранее Ким Чен Ын назвал Тихоокеанский флот России залогом безопасности в Азии и мире.

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