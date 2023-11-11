Стало известно о желании Южного Судана вступить в БРИКС

Правительство Южного Судана заинтересовано в присоединении страны к БРИКС. В настоящее время власти изучают вопрос подачи заявки на вступление в международную организацию, рассказал посол африканской республики в России Чол Тонг Маяй Джанг в комментарии для агентства ТАСС.

«Южный Судан заинтересован в том, чтобы быть членом такой организации», — подчеркнул дипломат.

Как он сказал, заявка на присоединение Джубы к международному клубу будет подана в установленном порядке. При этом сначала возможность членства Южного Судана в БРИКС должен изучить «соответствующий институт» государственной власти.

Только после этого, по словам посла, правительство республики сможет обратиться к руководству указанной организации с официальным запросом на вступление. В то же время Чол Тонг Маяй Джанг уточнил, что власти страны считают БРИКС именно той структурой, в рамках которой интересы государства будут соблюдаться наилучшим образом.

16 октября посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Павел Князев сообщил, что список стран-кандидатов в новые партнеры БРИКС будет утвержден в ходе предстоящего саммита организации в Казани. Мероприятие запланировано на октябрь 2024 года, однако подготовка к нему уже началась.

Ранее в Совете Безопасности России рассказали о попытках западных стран помешать расширению БРИКС.