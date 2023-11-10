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В МИД РФ заявили о риске экологической катастрофы на Приднепровском химзаводе

Захарова заявила о риске экологической катастрофы на Приднепровском химзаводе

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о риске экологической катастрофы на Приднепровском химическом заводе, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Она сообщила, что, по информации российской стороны, Украина не выделяет финансирование на обеспечение экологической безопасности объектов этого предприятия, что в конечном счете может привести к экологической катастрофе не только на подконтрольной Киеву территории страны, но и за ее пределами.

По словам дипломата, отходы, образовавшиеся от переработки урановых руд на расположенном в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) химзаводе, — это значительный и опасный источник загрязнения окружающей среды.

Она заявила о высокой вероятности попадания порядка 12 млн тонн радиоактивных отходов в Днепр и грунтовые воды в результате возможного подмыва дамбы одного из хранилищ, которое находится в 800 метрах от реки и ее притока Коноплянки.

«Ситуация с хранением опасных радиоактивных отходов на Украине принимает ужасающий характер», — отметила Захарова.

Кроме того, 14 тонн радиоактивной пыли ежегодно разносится по окрестностям, в том числе попадает на сельскохозяйственные угодья, добавила дипломат.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо оценил шансы восстановления Каховской гидроэлектростанции.

До этого вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о почти полной ликвидации последствий ЧС на Каховской ГЭС.

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