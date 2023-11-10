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В Турции не исключили встречу Эрдогана и Асада на саммите в Саудовской Аравии

Aydınlık: Эрдоган и Асад могут встретиться на саммите ОИС в Саудовской Аравии

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Bassem Tellawi/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и сирийский лидер Башар Асад могут встретиться на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС), который состоится в столице Саудовской Аравии. Об этом пишет турецкая газета Aydınlık.

В материале указано, что главы обоих государств должны прибыть в Эр-Рияд уже 11 ноября. Изначально саммит был запланирован на 12 ноября, однако в последний момент его перенесли на один день раньше.

Как отметили авторы статьи, данную информацию подтвердили «президентские источники» в Турции. При этом представители Анкары не стали комментировать возможную встречу Эрдогана и Асада в рамках мероприятия.

«Тот факт, что оба лидера будут находиться в Эр-Рияде, также вызвал вопрос: «Встретятся ли Эрдоган и Асад?» — говорится в статье.

При этом турецкий лидер, комментируя предстоящий саммит, заявил о его «большом значении». В частности, он указал на важность данного мероприятия для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Напряженность в отношениях между Анкарой и Дамаском возникла в 2011 году, когда на сирийской территории началась гражданская война. В тот момент власти Турции поддержали противников действующего президента Сирии Башара Асада.

Однако в последнее время представители обоих государств и СМИ начали говорить о возможной нормализации отношений. В декабре 2022 года в России состоялась первая за последние 11 лет встреча министров обороны Турции и Сирии Хулуси Акара и Али Махмуда Аббаса.

Ранее Эрдоган отказался считать израильского премьер-министра «своим собеседником».

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