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Стало известно, когда суд ООН вынесет решение о мерах в отношении Азербайджана

Суд ООН 17 ноября вынесет решение о мерах по Азербайджану из-за Карабаха

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Global Look Press

Международный суд ООН в Гааге 17 ноября вынесет решение о временных мерах в отношении Азербайджана по иску Армении, обвинившей Баку в нарушении конвенции о расовой дискриминации из-за эскалации в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении инстанции, передает РИА Новости.

«В пятницу, 17 ноября 2023 года, Международный суд вынесет постановление по запросу об указании временных мер, представленному Арменией 28 сентября 2023 года по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (дело Армении против Азербайджана)», — сказано в сообщении суда.

В сентябре Армения подала в суд ООН иск на Азербайджан. Армянская сторона потребовала от суда принятия временных мер «для сохранения и защиты прав, закрепленных в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации». Всего таких мер десять и все они представляют требования к азербайджанской стороне.

В конце октября заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов заявил, что Баку подал в Международный уголовный суд (МУС) иск против Еревана, основанный на «доказательствах в тысячу страниц» из-за Нагорного Карабаха.

Ранее в Грузии прошли многочасовые переговоры премьеров Армении и Азербайджана.

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