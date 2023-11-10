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Российский посол в Канаде прокомментировал новые санкции против РФ

Посол Степанов назвал новые санкции Канады против РФ бессилием властей

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svop.ru

Новый пакет санкций Канады в отношении Россию является признаком бессилия канадских властей. Об этом заявил ТАСС посол России в Канаде Олег Степанов.

По его мнению, эти и предыдущие ограничения «лишены всякого смысла», они не несут практического влияния на граждан РФ и организации.

«Это, скорее, признак бессилия канадских властей и одновременно попытка попозировать перед союзниками на тему антироссийской бескомпромиссности», — считает Степанов.

Данное решение Оттавы в политическом смысле, по его словам, делает «еще более токсичным и так уже отравленный по вине Оттавы климат двусторонних отношений».

Он добавил, что Россия обязательно ответит «на этот недружественный жест».

10 ноября Канада ввела санкции против «Парламентской газеты», издания «Известия» и телеканала РЕН ТВ.

Ранее в Китаеоценили влияние санкций на торговлю с РФ.

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