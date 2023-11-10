Премьер Грузии прокомментировал долгосрочный мир на Южном Кавказе

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси развивает «блестящие отношения» с Арменией и Азербайджаном и заинтересован в долгосрочном мире и стабильности в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Грузия является очень объективным и непредвзятым посредником, а также другом двух других государств. Он подчеркнул, что у Тбилиси блестящие отношения с Ереваном и Баку.

«Соответственно, интересом Грузии является обеспечение долгосрочного мира и стабильности в нашем регионе», — подчеркнул Гарибашвили.

Он добавил, что Грузия в отношениях с Арменией и Азербайджаном не будет занимать ничью сторону.

До этого глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов заявил, что восстановление суверенитета Азербайджана открывает новые возможности для мира с Арменией.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. На следующий день в российском оборонном ведомстве сообщили о достижении соглашения между силами Карабаха и Баку.

Ранее в Евросоюзе рассказали о тратах на укрепление обороноспособности Грузии.