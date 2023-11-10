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МИД Ирана ожидает возрастания масштабов конфликта Израиля и ХАМАС

Глава МИД Ирана: масштабы конфликта Израиля и ХАМАС неизбежно возрастут

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Global Look Press

Масштабы войны Израиля с палестинской группировкой ХАМАС неизбежно возрастут. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на слова министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна, передает ТАСС.

По его мнению, на это повлияет усиление боевых действий, затрагивающих мирных жителей сектора Газа.

«В связи с усилением интенсивности войны против гражданского населения Газы расширение масштабов конфликта стало неизбежным», — сказал Абдоллахиян в телефонном разговоре с премьером Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

9 ноября официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что текущая ситуация на Ближнем Востоке показывает, что военное присутствие в регионе внешних игроков стало одним из дестабилизирующих факторов.

До этого США заявили Ирану, что не хотят эскалации конфликта.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.

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Война в Израиле
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