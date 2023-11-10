В Еврокомиссии рассказали о подготовке 12-го пакета антироссийских санкций

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕК не собирается обнародовать предложения по 12-му пакету санкций против России на этой неделе, дискуссии по санкциям еще продолжаются, но его появление ожидается позднее в ноябре. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, новый пакет рестрикций не будет опубликован сегодня, но ЕК планирует проинформировать о том, как только он должен будет появиться.

Мамер добавил, что подготовка санкций занимает больше времени, чем ожидалось, по ним продолжаются дискуссии, 12-й пакет надеются представить в ближайшее время, но не в следующем месяце.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал анонсированный Еврокомиссией (ЕК) 12-й пакет санкций против Российской Федерации.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз разрабатывает 12-й пакет ограничительных мер против РФ, нацеленный на €2,5 млрд импорта из РФ и столько же экспорта в сумме около $5,3 млрд. Как уточнили источники издания, ЕС ставит целью закрыть возможности обхода санкций через третьи страны и лишить Кремль доходов. Новые санкции коснутся российского экспорта сварочного оборудования, химикатов и высокотехнологичных товаров военного назначения.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.