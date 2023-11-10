В Кремле рассказали, что осужденные искупают преступления кровью на поле боя

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга рассказал журналистам о процедуре помилования осужденных.

По его словам, существует две процедуры помилования.

«Для помилования существует определенная процедура, мы о ней говорили. Это признание вины сами осужденным, решение на уровне ФСИН, потом региона, потом на уровне федерального округа, потом центральная комиссия и потом президент», — рассказал Песков о первом методе.

По его словам, существует вторая процедура, позволяющая осужденным получить помилование за участие в специальной военной операции (СВО).

«Второй путь — когда они искупают кровью свое преступление на поле боя. Искупают в штурмовых отрядах под пулями, под снарядами», — заявил представитель Кремля.

8 ноября стало известно, что убийцу 23-летней студентки из Кемерово Веры Пехтелевой Владислава Канюса помиловали. По данным матери девушки, из прокуратуры были получены документы, в которых указывалось, что Канюс был помилован 27 апреля 2023 года. Уже на следующий день он получил освобождение «от дальнейшего отбывания наказания», с него также сняли судимость.

«Газете.Ru» Оксана Пехтелева сообщила, что семья не собирается опускать руки, но на справедливость надежды нет. По ее словам, Канюс должен был сидеть 17 лет, но был помилован, ушел на фронт и уже успел вернуться на свободу.

Ранее суд приговорил к условным срокам пятерых полицейских по делу об убийстве Веры Пехтелевой.